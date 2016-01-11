Міграційна служба за перший день оформила понад 30 нових паспортів у вигляді ID-карток

Міграційна служба України розпочала видачу внутрішніх паспортів нового зразка для 16-річних громадян і вже оформила понад 30 ID-карт, повідомив голова служби Максим Соколюк на своїй сторінці в Facebook.

«На 13.00 11.01.2016 оформлено вже понад 30 нових паспортів (у вигляді ID) для 16-річних громадян України, які вперше отримують паспорт. Безкоштовно. Фотографії приносити не потрібно», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив Соколюк, Міграційна служба сьогодні очікувала більшого напливу бажаючих оформити паспорт нового зразка. Недостатню активність молодих українців він пов'язує з початком навчального процесу в школах.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня голова Міграційної служби повідомляв, що за 4 роки в Україні всі паспорти будуть замінені на ID-карти.

За його словами, законопроект №3224 «Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, на виконання зобов'язань України щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом», який наразі перебуває у Верховній Раді, повинен повністю врегулювати питання запровадження ID-карт. Верховна Рада кілька разів у «сигнальному» голосуванні не підтримувала в першому читанні урядовий проект цього законопроекту.

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Законопроектом, серед іншого, передбачено запровадження ID-карток замість внутрішніх паспортів громадянина України.

Паспорт громадянина України нового зразка у формі пластикової картки коштуватиме 100-160 грн без ПДВ.