Завтра підгрупа з політичних питань контактної групи продовжить засідання у Мінську

Про це Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь повідомило у Twitter.

"Робоча група з політичних аспектів врегулювання на сході України відновить засідання у Мінську вранці 13 січня", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЖурналіст прокоментував візит Гризлова до Києва: Росія намагається вштовхнути Донбас у склад України

Як повідомляв УНІАН, 13 січня в Мінську має відбутися засідання Тристоронньої контактної групи за участю представників України Леоніда Кучми, РФ Бориса Гризлова та спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка.

11 січня Кучма і Гризлов обговорили в Києві підготовку до засідання контактної групи в Мінську 13 січня.

У січні 2016 року Тристороння контактна група також проведе засідання 20 і 27 числа.