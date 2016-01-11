Кучма і Гризлов обговорили в Києві підготовку до засідання контактної групи в Мінську

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, «під час бесіди Леонід Кучма та Борис Гризлов обговорили підготовку до засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, яке відбудеться 13 січня».

"Перед розмовою з російським представником Кучма провів зустріч з представником ОБСЄ у Тристоронній групі Мартіном Сайдіком, де також йшлося про порядок денний на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи. Це буде перше засідання Тристоронньої групи в 2016 році", - зазначила прес-секретар Кучми.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Києва прибув представник РФ у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Гризлов.

Дозвіл на приліт літака в Україну, яким прибув Гризлов, було надано Державною авіаційною службою.

У держпідприємстві нагадали, що прямі польоти в українські міста і транзит російських літаків у повітряному просторі України заборонено з 25 листопада минулого року.

Останнє засідання контактної групи в Мінську відбулося 22 грудня 2015 року.