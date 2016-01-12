Посол України подякував президенту Австрії за невизнання анексії Криму

Про це посол України в Австрії повідомив у Facebook.

Український дипломат розповів, що сьогодні був новорічний прийом для глав дипломатичних місій від імені Федерального президента Хайнца Фішера.

Посол вважає, що це був великий і величний захід, який запам'ятався двома речами.

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"По-перше, посли країн ЄС зробили свій внесок до захисту довкілля - демонстративно приїхали на велосипедах. По-друге, це був останній прийом від імені президента Фішера. Коротко поговорили з ним. Подякував йому за тверду і чітку позицію про неприпустимість анексії Криму. Та обставина, що австрійський президент не шукає евфемізмів, говорячи про анексію - важить багато. Ось про це і сказав сьогодні президенту", - наголосив посол.