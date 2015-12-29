Порошенко вимагає від РНБО ухвалити за два-три місяці стратегію повернення Криму - політолог

Про це повідомив український політолог Тарас Березовець, передає "Крим.Реалії".

За його словами, президент України Петро Порошенко поставив перед РНБО нові терміни для розробки документа.

"Я зустрічався з президентом України Петром Порошенком. Він сказав, що Радою національної безпеки й оборони України буде активізована робота з розробки й ухвалення стратегії деокупації Криму. Сьогодні необхідно вимагати від секретаря Радбезу, щоб із ухваленням такого документа не затягували, і він з'явився вже в березні-квітні. Принаймні, президент відвів два-три місяці для того, щоб ухвалити такий документ", – повідомив Березовець.

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"Насправді цього документа немає. Він знаходиться у стадії підготовки, але ще не готовий. Тому президент і поставив терміни перед РНБО з розробки документа", – додав він.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає, офіційні повідомлення на сайті президента поки відсутні.

Нагадаємо, раніше Рада визначила дату початку тимчасової окупації Криму. Законом у Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" встановлюється, що датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.