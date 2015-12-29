Порошенко вимагає від РНБО ухвалити за два-три місяці стратегію повернення Криму - політолог
У Раді нацбезпеки й оборони України досі відсутня державна стратегія повернення Криму під контроль держави.
Про це повідомив український політолог Тарас Березовець, передає "Крим.Реалії".
За його словами, президент України Петро Порошенко поставив перед РНБО нові терміни для розробки документа.
"Я зустрічався з президентом України Петром Порошенком. Він сказав, що Радою національної безпеки й оборони України буде активізована робота з розробки й ухвалення стратегії деокупації Криму. Сьогодні необхідно вимагати від секретаря Радбезу, щоб із ухваленням такого документа не затягували, і він з'явився вже в березні-квітні. Принаймні, президент відвів два-три місяці для того, щоб ухвалити такий документ", – повідомив Березовець.
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"Насправді цього документа немає. Він знаходиться у стадії підготовки, але ще не готовий. Тому президент і поставив терміни перед РНБО з розробки документа", – додав він.
Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає, офіційні повідомлення на сайті президента поки відсутні.
Нагадаємо, раніше Рада визначила дату початку тимчасової окупації Криму. Законом у Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" встановлюється, що датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.