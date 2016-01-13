Прихильники "УКРОПу" біля Апеляційного суду Києва мітингують на підтримку Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, переважна більшість активістів перебувають на Солом'янській площі навпроти будівлі Апеляційного суду.

Також учасники акції розташовуються на підходах до самого суду.

Вони тримають у руках партійні та державні прапори.

Організатори зібрання встановили намет та аудіосистему, з якої лунає патріотична музика.

Читайте такожБатько Корбана звернувся до Порошенка з проханням "зупинити політичну розправу" над сином

Люди кажуть, що приїхали до Києва з різних областей.

На паркані вздовж транспортної магістралі на вулиці Солом'янській активісти розгорнули банери на підтримку Корбана.

Серед мітингувальників є учасники АТО, які одягнені у військову форму, депутати місцевих рад та голови регіональних організацій партії.

Також біля намету виступають активісти та представники партії.

Промовці заявляють, що завдяки Корбану була захищена країна від російської агресії. Вони закликають: "Свобода Корбану!".

Голова Київської міської партійної організації Дмитро Сіманський наголосив, що учасники акції також вимагають звільнення усіх політв'язнів, які сьогодні перебувають як в Лук'янівському СІЗО, так і в інших місцях утримання.

Сіманський заявляє, що акція є мирною, і учасники мітингу дотримуватимуться правопорядку та непіддаватимуться на провокації.

Перед входом на територію суду прихильники "УКРОПу" також тримають білий банер з написом "Завтра Корбаном можеш бути Ти!". Жінка похилого віку тримає табличку: "Дякую Кордану за мир у Кривбасі!".

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва сьогодні продовжить розгляд скарги адвокатів лідера Корбана на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання його під вартою.