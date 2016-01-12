На сайті президента з'явилася петиція з вимогою припинити політичні репресії

На офіційній сторінці Президента України розпочався збір підписів за припинення політичних репресій та звільнення політв’язнів. Відповідну петицію на сайті голови держави зареєстрував народний депутат, член політради УКРОПу Віталій Купрій.

«Політичні репресії, переслідування за патріотичні переконання та свавілля правоохоронної системи в Україні набули загрозливих масштабів. Це стосується політиків і громадських активістів партій УКРОП, «Свобода», «Радикальна партія», «Самопоміч», «Правий сектор», волонтерів і добровольців, які ризикували своїм життям заради майбутнього України», – сказано у зверненні.

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Крім того, у тексті петиції зазначено, що влада використовує прокурорів і суддів як інструмент розправи з опонентами: «Усе це відбувається в той час, коли жоден корупціонер не засуджений, вбивці Небесної сотні на свободі, а правоохоронні органи так і не змогли повернути мільярди, вкрадені (минулою владою) в українського народу».

«Вимагаємо від президента як гаранта конституційних прав і свобод громадян припинити політичні репресії! Негайно звільнити всіх політв’язнів, зокрема Геннадія Корбана! Притягнути до відповідальності правоохоронців і суддів, які своїми діями паплюжать авторитет української держави!» – йдеться в документі.

Підписати петицію можна тут. Збір підписів триватиме 91 день.

Нагадаємо, наприкінці минулого року УКРОП розпочав збір підписів під текстом цієї петиції в місцевих партійних організаціях. Зібрані в регіонах підписи будуть надіслані в Адміністрацію Президента.