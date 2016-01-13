З'явилося відео з обмовкою Обами про Україну як про "країну-клієнта" Москви

Відповідне відео опублікувало "Радіо Свобода".

Так, у своєму посланні Обама заявив, що Україна і Сирія "йдуть з орбіти впливу Росії". "Незважаючи на те, що її економіка скорочується, Росія спрямовує ресурси на підтримку України і Сирії - країн-клієнтів, які на очах вислизають з її орбіти впливу", - заявив президент США.

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Варто зазначити, що в титрах до цього відео слово "клієнти" було опущено. Крім того, воно відсутнє в тексті промови Обами, який був поширений перед її початком. Тому можна зробити висновок, що сказане американським президентом було експромтом.