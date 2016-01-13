Обама: Україна і Сирія йдуть з орбіти впливу Росії

Про це заявив президент США Барак Обама у своєму зверненні до Конгресу.

"Економіка Росії скорочується, але вона спрямовує ресурси "на підтримку України і Сирії" — держав, які на її очах вислизають з орбіти впливу", — йдеться в тексті промови Обами.

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Також Барак Обама заявив, що Вашингтон своїми діями допомагає Україні захистити демократію.

"В той час як ми допомагаємо Україні захистити демократію, чи допомагаємо Колумбії вирішити війну, що триває десятиліттями, це зміцнює міжнародний порядок, від якого ми залежимо", — йдеться в тексті промови, поширеній Білим домом.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама 13 січня в останній раз на посту президента виступить перед обома палатами Конгресу з промовою "Про стан держави".