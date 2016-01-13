В Україні розглянуть відкриття пунктів пропуску транспорту з Луганська - Сайдік

Про це повідомляє БЕЛТА із посиланням на його заяву після першої в 2016 році зустрічі контактної групи в Мінську.

"Українська сторона заявила, що розгляне відкриття пунктів пропуску для цивільного транспорту та гуманітарних вантажів Луганська. Це, з моєї точки зору, позитивний розвиток переговорів", - сказав Сайдік.

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За його словами, сьогодні гуманітарна підгрупа обговорювала можливі покращення умов для цивільного населення у пунктах пропуску на лінії розмежування, зважаючи на настання холодів. Робоча група з політичних питань продовжила розгляд питань амністії та проведення виборів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську розпочала роботу підгрупа з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Україну на ній представляє екс-президент Леонід Кучма, Росію – Борис Гризлов.