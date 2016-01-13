Кучма жорстко поставив питання доступу Червоного Хреста до тюрем на окупованих територіях - Геращенко

Про це повідомила представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання у Мінську.

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«Кучма дуже жорстко поставив питання доступу МКЧХ до тюрем на окупованих територіях»,- зазначила вона.

Депутат наголосила, що активізується процес розмінування ключових визначених 12 інфраструктурних об'єктів.

«Ми сьогодні дуже жорстко відстоювали нашу позицію - Мінські угоди мають бути виконані. Безпека, гуманітарний аспект - це ключове!»,- написала Геращенко.

Вона також зауважила, що режим припинення вогню має виконуватися беззаперечно.

«ОБСЄ надала повний фактаж щоденних порушень режиму тиші на свята. Безпека - ключовий пункт для вирішення гуманітарних, економічних і політичних питань»,- зазначила Геращенко.