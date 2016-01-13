Порошенко, Меркель та Олланд обговорили подальші кроки з виконання Мінських домовленостей

Президент України Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд під час телефонної розмови обговорили подальші кроки для виконання Мінських домовленостей, зокрема підготовку до відновлення Україною повного контролю над кордоном та модальності проведення виборів на Донбасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка, у розмові лідерів України, Німеччини та Франції, зокрема, йшлось про узгодження модальностей проведення місцевих виборів у деяких районах Донецької та Луганської областей відповідно до українського законодавства та підготовку до відновлення Україною повного контролю над кордоном.

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У цьому контексті президент України підкреслив важливість прив’язання усіх кроків, передбачених Мінськими угодами, до конкретних дат у 2016 році у зв'язку зі зривом Росією виконання своєї частини зобов'язань.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн «нормандського формату» домовилися продовжити термін дії Мінських угод на 2016 рік.