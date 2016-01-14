Порошенко: Росія заплатила за агресію економічною кризою

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко на своїй першій у 2016 році прес-конференції в Києві.

Він заявив, що «ми забезпечили активність та дієздатність міжнародної коаліції на підтримку України».

За його словами, яскравим фактом такої підтримки стало те, що минулої осені 177 країн підтримали Україну як непостійного члена Ради Безпеки ООН.

«Нагадаю, що попередній рік завершився солідарним рішенням усіх 28 країн-членів Євросоюзу продовжити санкції проти Російської Федерації як країни-агресора, яка порушує Мінські угоди. Причиною санкцій є агресія проти України та невиконання Мінських угод», - додав Порошенко.

«Не думайте, що це відбувалося автоматично, без зусиль з боку нашої української команди», - зауважив він.

Відтак, за словами президента України, «платою за агресію стала економічна криза, в яку Росія заглиблюється дедалі глибше й глибше».