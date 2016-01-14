Лавров та Керрі зустрінуться, щоб обговорити ситуацію в Україні

Вони обговорять ситуацію в Сирії та Україні, повідомили у прес-службі МЗС РФ.

Дату зустрічі вони визначили в ході телефонної розмови, яка відбулася сьогодні.

"Згідно з дорученням президентів Росії і США, які напередодні обговорили телефоном актуальні міжнародні проблеми, глави зовнішньополітичних відомств продовжили розгляд шляхів врегулювання сирійської кризи і конфлікту в Україні. Лавров і Керрі домовилися провести особисту зустріч 20 січня в Цюриху", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вчора президент США Барак Обама провів телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним, вони обговорювали ситуацію в Україні і спроби політичного врегулювання в Сирії.