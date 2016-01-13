Обама з Путіним обговорили ситуацію в Україні та Сирії – Reuters

Президент США Барак Обама провів телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters.

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"Президенти обговорювали ситуацію в Україні і спроби політичного врегулювання в Сирії". – розповів речник Білого Дому Джош Ернест.

Зазначимо, що вчора у своєму зверненні до нації Барак Обама заявив, що Україна і Сирія йдуть з орбіти впливу Росії, а США допомагають Україні захистити демократію.