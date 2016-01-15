Путін провів оперативне засідання Радбезу: підняв питання України, Сирії та США (фото)
17:07, 15 січня 2016Політика
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Президент Російської Федерації Володимир Путін провів оперативну нараду Ради безпеки.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.
Він зазначив, що на нараді піднімалося питання України, Сирії, США і внутрішнього порядку денного Росії.
Судячи з фотографій, на засіданні Радбезу були присутні голова уряду РФ Дмитро Медведєв, глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу і постійний член Ради безпеки Борис Гризлов.
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Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що представник РФ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Борис Гризлов під час візиту в Київ привозив пропозиції Кремля щодо завершення війни на Донбасі.
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