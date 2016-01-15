Путін провів оперативне засідання Радбезу: підняв питання України, Сирії та США (фото)

Про це на своїй сторінці в Twitter написав прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

Він зазначив, що на нараді піднімалося питання України, Сирії, США і внутрішнього порядку денного Росії.

Судячи з фотографій, на засіданні Радбезу були присутні голова уряду РФ Дмитро Медведєв, глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу і постійний член Ради безпеки Борис Гризлов.

Читайте такожПорошенко розповів про зустріч з представником РФ у контактній групі Гризловим

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що представник РФ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Борис Гризлов під час візиту в Київ привозив пропозиції Кремля щодо завершення війни на Донбасі.