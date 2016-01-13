ЗМІ дізналися, що Гризлов пропонував Україні від імені Путіна в Києві

Разом з тим, вони не влаштували Київ, передає "Апостроф" слова джерела в одній з європейських наглядових місій в Україні.

За його даними, одним з центральних питань було проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей. Гризлов, зазначив співрозмовник видання, заявив, що російській стороні не важливо, за якою виборчою системою і під чиїм протекторатом вони будуть проходити, хто і як буде рахувати голоси, які суб'єкти будуть брати в них участь.

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Для Володимира Путіна при цьому важливо, щоб Україна дотрималась у цьому процесі такої послідовності: президент Петро Порошенко підписує закон про амністію для бойовиків, потім, не пізніше березня 2016 року, проводить вибори за українським законодавством і завершує конституційну реформу, в якій буде закріплений особливий статус Донбасу. Тільки після виконання цих пунктів українська сторона отримає повний контроль над державним кордоном.

Проведення виборів на окупованому Донбасі потрібне РФ для того, щоб вже в червні почати переговори з Євросоюзом щодо зняття санкцій.

Разом з тим, пропозиції Путіна Україну не влаштували. За даними джерела, Київ наполягає на такій послідовності подій: Петро Порошенко готовий підписати закон про амністію, прийняти і навіть узгодити із сепаратистами новий закон про вибори на Донбасі, завершити конституційну реформу під міжнародним контролем.

Однак вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей повинні відбутися не до, а після того, як Україна отримає контроль над державним кордоном.

Раніше ЗМІ стало відомо, що Гризлов прибув у Київ за особистим запрошенням президента Петра Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня до Києва прибув представник РФ в Тристоронній контактній групі з врегулюванню ситуації на Донбасі Борис Гризлов.

Колишній спікер Держдуми Гризлов був призначений повноважним представником Росії в Тристоронній контактній групі 26 грудня 2015 року. Спочатку Росію в контактній групі представляв Михайло Зурабов. Президент РФ Володимир Путін замінив його в квітні на Азамата Кульмухаметова.