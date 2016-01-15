ЄС може внести зміни до санкцій проти втікача Януковича і його оточення – ЗМІ

Про це повідомляє "Радіо Свобода" за результатами засідання Комітету постійних представників держав ЄС у євроустановах.

"Дипломати Європейського союзу провели перший етап дебатів про продовження санкцій, пов'язаних з анексією Криму та проти Януковича і його соратників. Очікуються незначні зміни", – йдеться у повідомленні.

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На зустрічі, що відбулася 14 січня, офіс верховного представника ЄС із питань закордонних справ проінформув дипломатів, що наступного тижня мають відбутися другі дебати щодо санкцій, термін дії яких спливає через два місяці, а остаточне рішення Рада міністрів ЄС ухвалить до кінця лютого.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв про те, що українська влада не доклала зусиль для того, щоб притягнути до відповідальності тих представників режиму Януковича, які після його втечі з країни, залишилися в Україні.