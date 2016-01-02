Санкції з чиновників режиму Януковича можуть зняти: Київ не висунув звинувачень - The Wall Street Journal

Скандали в українській верхівці і бездіяльність прокуратури в питанні боротьби з корупцією та притягнення до відповідальності представників колишнього режиму, раніше звинувачених у зловживанні владою, призводять до розчарування деяких європейських чиновників в Україні, повідомляє Украинская правда з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання звертає увагу на те, що українська влада не доклала зусиль для того, щоб притягнути до відповідальності тих представників режиму Януковича, які після його втечі з країни, залишилися в Україні.

"Через те, що Київ не висунув проти них кримінальних звинувачень, посадовці ЄС заявили, що санкції проти відповідних осіб можуть бути зняті вже навесні", - пише The Wall Street Journal.

Чиновники також розповіли про окремі негативні настрої щодо України в європейських інститутах.

"Існує стурбованість, що протягом року всі ці люди (представники колишнього режиму на яких раніше було накладено санкції з боку Заходу) отримають доступ до своїх активів на Заході. Після цього, ніхто більше не підтримає санкції повторно. Чимало чиновників ЄС ситі по горло Україною", - наводить слова одного зі своїх анонімних співрозмовників видання.

Автор матеріалу звертає увагу на низький рейтинг глави уряду Арсенія Яценюка на тлі звинувачень його та його кола в корупції, а також на зростання невдоволення президентом Петром Порошенком через небажання звільнити генерального прокурора Шокіна.

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Співрозмовник також розповів, що в адміністрації президента України болісно сприймають критику навіть коли вона звучить з вуст представників США, які послідовно і рішуче підтримують Україну.