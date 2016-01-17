Гризлов: Україна повинна погодити з бойовиками поправки в Конституцію

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Коммерсантъ".

"Сторін всього дві: це Донбас і Київ", - сказав Гризлов, коментуючи пропозицію президента України Петра Порошенка створити нову "дорожню карту", згідно з якою сторони візьмуть на себе зобов'язання у конкретні строки виконати всі пункти Мінських угод.

Гризлов також додав, що Україна повинна погодити з бойовиками поправки в Конституцію.

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"Питання визначення конкретних термінів виконання пунктів комплексу заходів може отримати підтримку у контактній групі. Однак важливо пам'ятати, що Україна досі не погодила з Донбасом і не прийняла поправки до Конституції і закону про Особливий статус, без яких неможливо буде повною мірою реалізовувати інший пакет Мінських угод", - заявив Гризлов.

Він зазначив, що погодження законів з бойовиками вимагають домовленості у Мінську.

"Згідно з Мінським домовленостями, під якими підписалася Україна, зміни в Конституцію України в частині децентралізації, закон про вибори повинні бути узгоджені з Донбасом", - сказав Гризлов.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього спікера Державної думи Російської Федерації Бориса Гризлова призначено повноважним представником Росії у тристоронньої контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.