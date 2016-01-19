В Україні триває формування Сил спецоперацій та реорганізація десантних військ – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України, підполковник Олексій Чорнобай на брифінгу в Києві.

«Продовжується формування Сил спеціальних операцій та реорганізація Високомобільних десантних військ», - зазначив він і додав, що також проводиться активна робота з відродження та розвитку Військово-морських сил, які вже відновили спроможності із захисту морських рубежів.

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Також Чорнобай зауважив, що з урахуванням досвіду Антитерористичної операції у Збройних силах України запроваджена нова комплексна система підготовки військ, наближена до стандартів НАТО. В рамках її реалізації у 2015 році проведено 650 навчань на території України та за її межами, а також 225 заходів оперативної підготовки, основним з яких було командно-штабне навчання з органами управління та військами “Рішуча відповідь – 2015”.