Високомобільні десантні війська провели масштабні навчання в Миколаївській області

Підрозділи Збройних Сил України завершили широкомасштабні навчання на полігоні Широкий Лан Миколаївської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожПрезидент опублікував відео до Дня захисника України

«Високомобільні десантні війська в черговий раз підтвердили, що є елітою української армії. Бійці виконали десантування з літаків Іл-76 і Ан – 26. Також десантники відпрацювали рейдові заходи з оборони місцевості в тилу умовного противника», - зазначив він.

Крім того, за словами Мотузяника, було проведено тренування психологічної стійкості бійців в умовах ворожого авіанальоту.