Високомобільні десантні війська провели масштабні навчання в Миколаївській області
14:40, 01 листопада 2015Суспільство
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Бійці виконали десантування з літаків Іл-76 і Ан – 26. Також десантники відпрацювали рейдові заходи з оборони місцевості в тилу умовного противника.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
Підрозділи Збройних Сил України завершили широкомасштабні навчання на полігоні Широкий Лан Миколаївської області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«Високомобільні десантні війська в черговий раз підтвердили, що є елітою української армії. Бійці виконали десантування з літаків Іл-76 і Ан – 26. Також десантники відпрацювали рейдові заходи з оборони місцевості в тилу умовного противника», - зазначив він.
Крім того, за словами Мотузяника, було проведено тренування психологічної стійкості бійців в умовах ворожого авіанальоту.
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