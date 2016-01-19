Росія не буде брати участь у засіданнях ПАРЄ в 2016 році - голова асамблеї

Про це йдеться в заяві ПАРЄ.

"Вчора я отримала лист від голови Ради Федерації і голови Державної Думи, які поінформували мене про рішення Федеральних зборів не відправляти вірчі грамоти щодо повноважень російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи під час відкриття 25 січня (зимової) сесії Асамблеї в 2016 році", - заявила Брассер.

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У цьому зв'язку президент ПАРЄ зазначає, що засмучена таким рішенням.

"Результатом є те, що відповідно до статті 25 Статуту Ради Європи і відповідно до правила 6 правил процедури Парламентської асамблеї, делегація Російської Федерації не буде присутня на засіданнях для участі в роботі Асамблеї протягом 2016 року або принаймні,до того моменту, поки в Росії не відбудуться парламентські вибори", - зазначила Брассер.

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