Російська делегація відмовилася їхати на зимову сесію ПАРЄ - ЗМІ

Про це рішення РБК повідомили чотири співрозмовника в Держдумі та Раді Федерації.

Заяву з приводу ставлення Росії до роботі ПАРЄ в понеділок, після засідання Ради Думи, зробить голова Держдуми Сергій Наришкін.

Рішення про неучасть остаточне, і воно було прийнято керівниками обох палат парламенту за підтримки всіх фракцій, відзначає джерело РБК, близьке до керівництва ради федерації.

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«Дискусія про російську участь розгорнулася на п'ятничному засіданні Радбезу. (...) МЗС виступив з доповіддю, в якій представив кілька варіантів, серед яких варіанти не їхати взагалі або їхати, але в неповному складі. (...) Ми не хочемо їхати до Страсбурга, щоб отримати чергові політичні ляпаси», — говорить співрозмовник РБК в Держдумі.

Джерела не виключають, що якщо 25 січня асамблея поверне Росії повноваження, то частина делегації все ж з'явиться в Страсбурзі в цю сесію, але такий результат малоймовірний.

Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) розпочнеться у Страсбурзі через тиждень, 25 січня.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Парламентська асамблея Ради Європи може стати першим міжнародним органом, який не збереже формальні обмеження, введені проти РФ. Досягти такої "фіктивної перемоги" Російська Федерація може з-за того, що її делегація просто не з'явиться на засідання.

Зазначається, що делегація РФ досі перебувала під санкціями ПАРЄ, котрі були накладені на неї у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів було позбавлено права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими у її керівних органах. Відтоді санкції щодо російської делегації двічі подовжувалися, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити воєнну агресію на Донбасі й вивести російські війська з території України.