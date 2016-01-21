США прив'язали надання кредитних гарантій на $1 мільярд до відставки Шокіна

Як повідомляє ZN.ua, зовнішньополітичне відомство США дало владі України чітко зрозуміти, що прив'язує надання кредитних гарантій у розмірі 1 мільярд доларів до відставки Шокіна.

Про це виданню стало відомо в ході візиту в США заступників генпрокурора Віталія Каська і Давида Сакварелідзе, а також антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

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Українські прокурори на даний момент знаходяться в США з робочим візитом, де проводять ряд професійних і політичних зустрічей.

Нагадаємо, раніше Україна і США підписали угоду про надання Україні кредитних гарантій, що дозволить залучити 1 мільярд доларів за рахунок випуску єврооблігацій під гарантії США. В той же час надання гарантій буде залежати від прогресу в реалізації програми Міжнародного валютного фонду і проведення антикорупційної реформи, частиною якої США вважають зміну генпрокурора.

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