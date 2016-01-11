Касько прокоментував відмову Шокіна відпустити його до США: глава ГПУ не пояснює причин такого рішення

Про це він повідомив в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН.

"Ніякого пояснення. Це вже не перше відрядження. Ніяких пояснень не надається", - сказав Касько, відповідаючи на запитання, чи були генеральним прокурором Шокіним надані пояснення щодо відмови Каську відвідати Сполучені Штати.

Водночас заступник генпрокурора розповів, що це було особисте запрошення від США для участі у переговорах на високому рівні.

За словами Каська, запрошення стосувалося роботи генінспекції. "Це департамент, який бореться з корупцією у середині прокуратури", - зазначив він.

Також запрошення стосувалося перемовин з питань повернення активів та реформи прокуратури.

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Заступник генпрокурора додав, що перемовини мали відбутися на рівні Департаменту юстиції (Міністерства юстиції) та Генеральної прокуратури США.

Говорячи про повернення активів, Касько зазначив, що мова йде про повернення активів у цілому.

"В першу чергу тих, де якимось чином задіяна американська сторона, тому що є і такі провадження", - наголосив заступник генпрокурора.

У зв'язку з цим він уточнив, що йдеться про активи, коли зачіпаються обидві країни, Україна та США, і Сполучені Штати, маючи власні розслідування, можуть надати певну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат Світлана Заліщук у Facebook заявила, що генпрокурор Шокін не дозволяє своєму заступнику Каську відвідати США для зустрічі з американськими високопосадовцями щодо обговорення питань подальшої співпраці на міжнародному рівні.

"Поспілкувалася з американськими колегами й розділяю їхнє обурення, коли на прохання української генпрокуратури Сполучені Штати пропонують допомогу, зокрема, в рамках міжнародного співробітництва, в тому числі щодо повернення та конфіскації майна попереднього режиму, але генпрокурор відмовляє у відрядженні до Вашингтона своєму заступникові, бо це - Касько...", - заявила Заліщук.