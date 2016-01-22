Порошенко привітав прем’єра Нідерландів з початком головування його країни в Раді ЄС

Про це він сказав під час двосторонньої зустрічі у Давосі, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко назвав серед ключових питань порядку денного відносин Україна-ЄС у першому півріччі 2016 року функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, рішення Ради ЄС щодо започаткування безвізового режиму для громадян України вже у цьому році, а також набрання чинності у повному обсязі Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Читайте такожПорошенко заявляє, що Росія не демонструє готовності виконувати Мінські угоди

«Співрозмовники скоординували позиції в контексті майбутнього консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що відбудеться у Нідерландах 6 квітня 2016 року», - зазначили в прес-службі.

У ході зустрічі глава держави наголосив, що розраховує на подальшу солідарність і єдність Європейського Союзу у питанні підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Читайте такожУряд Нідерландів буде просити підтримати Угоду про асоціацію з Україною на референдумі

Співрозмовники також наголосили на важливості збереження санкцій проти РФ за невиконання Мінських домовленостей.

Крім того, сторони обговорили низку питань двостороннього співробітництва, зокрема. в економічній та інвестиційній сферах, а також у сфері технічної допомоги. Порошенко підтвердив зацікавленість української сторони у візиті найближчим часом бізнес-місії на чолі з міністром зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів, а також у проведенні в Нідерландах масштабного українсько-нідерландського бізнес-форуму.