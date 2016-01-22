Суд розпочав розгляд апеляції на арешт Корбана (наживо)

Нагадаємо, під час попереднього засідання захисники голови політради УКРОПу заявили клопотання про звільнення його з металевої «клітки», в якій він утримувався під час процесу.

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Адвокати наполягали, що це є порушенням прав людини, оскільки винуватість Геннадія Корбана не доведена в суді.

Крім того, правозахисники подали клопотання про відкладення засідання до завершення судово-медичної експертизи їхнього підзахисного, призначеної й розпочатої на вимогу прокуратури.

Ці клопотання були задоволені частково: суд постановив надіслати лист до Державної судової адміністрації щодо обладнання зали засідань відповідно до вимог Європейської конвенції з прав людини, а також зробити запит про результати судово-медичної експертизи.