Суд розпочав розгляд апеляції на арешт Корбана (наживо)
22 січня, об 11.00, в Апеляційному суді міста Києва, продовжився розгляд апеляційних скарг адвокатів Геннадія Корбана на рішення Дніпровського районного суду столиці про зміну політику запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.
Нагадаємо, під час попереднього засідання захисники голови політради УКРОПу заявили клопотання про звільнення його з металевої «клітки», в якій він утримувався під час процесу.
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Адвокати наполягали, що це є порушенням прав людини, оскільки винуватість Геннадія Корбана не доведена в суді.
Крім того, правозахисники подали клопотання про відкладення засідання до завершення судово-медичної експертизи їхнього підзахисного, призначеної й розпочатої на вимогу прокуратури.
Ці клопотання були задоволені частково: суд постановив надіслати лист до Державної судової адміністрації щодо обладнання зали засідань відповідно до вимог Європейської конвенції з прав людини, а також зробити запит про результати судово-медичної експертизи.