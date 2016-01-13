Захист Корбана на судовому засіданні заявив про відвід групі прокурорів

Захист лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана на судовому засіданні заявив про відвід прокурорам у справі, які виступають проти задоволення скарги адвокатів лідера "УКРОПу" на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання його під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання оголосила адвокат Оксана Томчук.

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Вона підкреслила, що прокурори є заангажованими, і тому вона наполягає на їх відведенні.

Вона заявила, що дії прокурорів щодо Корбана порушують права людини.

За словами захисниці, прокурори демонструють неповагу до адвокатів Корбана.

Захисниця Аліна Самарець вважає, що прокурор Олег Чиж перекручує чинне законодавство.

Адвокат Олексій Шевчук наголосив, що прокурори представляють інтереси держави виключно із обвинувальними мотивами.

В засіданні беруть участь прокурори Олег Чиж, Олександр Голінченко та інші.

Сам Корбан же заявив, що «ці прокурори є співучасниками злочину», який вони вчиняють проти нього.

"Я вважаю, що вони повинні спокутувати свою вину на фронті", - сказав він.

Лідер "УКРОПу" звернув увагу, що Голінченко недостойний бути прокурором. Зокрема, за його словами, Голінченко у свій молодий вік має вже дві машини марки "Порше", коли в той же час люди в його віці гинуть на фронті.

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Сам прокурор заявив у відповідь на це, що сторона захисту намагається перетворити судовий розгляд на фарс".

Він просив відмовити у задоволенні клопотання, тому що, на його думку, для цього немає ніяких підстав.

Суддя Денис Масенко заявив, що суд видаляється до нарадчої кімнату.