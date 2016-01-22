З сайту Інтерполу зникли екс-поплічники режиму Януковича - Центр протидії корупції

Так, раніше в розшуку міжнародною поліцією перебували екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров, колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Раїса Богатирьова, бізнесмен Сергій Курченко, міністр фінансів уряду Азарова Юрій Колобов, та колишній нардеп та близький соратник Януковича Юрій Іванющенко. Інформація щодо перебування цих осіб в міжнародному розшуку тепер відсутня, повідомили у центрі.

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«Зникнення всіх цих підозрюваних з бази Інтерполу може означати лише одне – справи екс-чиновників часів Януковича успішно зливають - стверджує Віталій Шабунін, голова правління «Центру протидії корупції». – Свого часу, як Шокін, так і Аваков, вже пропіарилися з того, що екс-чиновники часів Януковича були подані в міжнародний розшук, тепер нехай пояснять, чому вони звідти зникли».

Важливо розуміти, що відповідно до українського законодавства, якщо особи не має в базі розшуку Інтерполу, то в Україні можуть виникнути перешкоди для отримання дозволу на спеціальне досудове розслідування, йдеться у повідомленні.

«Фактично, відсутність такого дозволу не дозволить довести справи до суду. Відтак і неможливо буде повернути награбоване майно Януковичів, Азарова та інших посадовців колишньої влади», - пояснює Денис Свириденко, юрист “Центру протидії корупції”.

"Всі ці особи з санкційноого списку підозрюються у скоєнні економічних злочинів та використання службового становища задля власного збагачення. Тим не менше, нещодавно явилася інформація про те, що суд відмовив в екстрадиції , екс-міністра фінансів Юрія Колобова, якого було затримано в Іспанії в березні минулого року. Станом на сьогодні під міжнародними санкціями перебувають 18 колишніх українських високопосадовців. Більшість санкцій буде знято в березні, якщо Генеральна прокуратура України не доведе причетність цих осіб до розкрадання коштів в Україні. Наразі, Генпрокуратурою не завершено переважної більшості розслідувань економічних злочинів поплічників Януковича", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з офіційного сайту Інтерпола зникла інформація про міжнародний розшук народного депутата, екс-лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша.