В ГПУ вдячні за оцінку Шокіна в $1 мільярд, але кадрових змін не планують

У Генеральній прокуратурі спростовують інформацію про те, що держдепартамент США прив'язав надання Україні мільярдного кредиту до відставки генпрокурора Віктора Шокіна. Про це заявив прокурор ГПУ Владислав Куценко, передає "Українська правда".

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"Ми вважаємо повною нісенітницею інформацію, розповсюджену окремими ЗМІ щодо начебто вимог США звільнити Генпрокурора Шокіна в обмін на одержання кредиту в розмірі 1 млрд доларів США. США є прикладом розвинутої демократії, в традиції якої не входить продавати чи покупати будь-які посади", - сказав він.

"Ми дуже вдячні авторам цієї інформації за те, що вони оцінили Шокіна в 1 млрд доларів. Це висока оцінка керівника правоохоронного органу України ГПУ продовжує працювати у штатному режимі та до будь-яких кадрових змін не готується. Єдина особа, яка може поставити питання по керівнику Генпрокуратури є президент Петро Порошенко", - наголосив Куценко.

Крім того, прокурор зазначив, що інформація, яку наводили ЗМІ, подавалася "з окремим викривленням справжніх подій".

"А саме заступник Генпрокурора Віталій Касько не перебував у США, оскільки відповідне відрядження і відпустка не були підписані керівником", - зазначив і нагадав, що у відрядження поїхали заступник генпрокурора Давид Саквералідзе, директор НАБУ Артем Ситник і Антикорупційний прокурор Назар Холодницький.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилось повідомлення про те, що Державний департамент США розглядає можливу відставку генерального прокурора Віктора Шокіна як одне з важливих свідчень результативної боротьби з корупцією в Україні. Зокрема, зовнішньополітичне відомство США дало владі України чітко зрозуміти, що прив'язує надання кредитних гарантій у розмірі 1 мільярд доларів до відставки Шокіна.