Суд ЄС 28 січня оголосить рішення у справах поплічників Януковича, які оскаржили санкції

Суд Європейського Союзу оголосить вирок у справах Миколи та Олексія Азарових, Сергія Арбузова, Єдуарда Ставицького та Сергія Клюєва, які оскаржили рішення ЄС про застосування до них санкції, у четвер, 28 січня.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення у п’ятницю розповсюдив Суд ЄС.

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В повідомленні зазначається, що у відповідь на кризу в Україні, яка розпочалася наприкінці 2013 року, Рада ЄС 5 березня 2014 року ухвалила рішення заморозити активи деяких осіб, які були визначені як такі, які привласнили державні кошти України. «Микола Янович Азаров і Сергій Арбузов, а також син пана Азарова (Олексій Азаров) та два інших українців (Сергій Клюєв, брат колишнього голови адміністрації президента України) та Едуард Ставицький, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості, були серед тих, чиї активи були заморожені. Всі п'ять чоловік оскаржили рішення Ради в Генеральному суді», - йдеться в повідомленні.

В Суді звертають увагу, що рішення стосуються виключно періоду санкцій з 6 березня 2014 по 5 березня 2015.