Портнов виграв суд проти Ради ЄС щодо санкцій

Про ухвалення сьогодні у Люксембурзі відповідного рішення повідомляє прес-служба суду, передає власний кореспондент УНІАН.

«Генеральний суд підтримав дії Портнова», – йдеться у рішенні.

«Суд вважає, що Рада визначила Портнова відповідальним за незаконне привласнення коштів з державного бюджету України виключно на підставі листа від 3 березня 2014 року Генеральної прокуратури України… Суд вважає, що даний лист не надає будь-яких подробиць чи фактів проти пана Портнова або його відповідальності в цьому питанні. На цій підставі суд доходить висновку, що внесення імені пана Портнова у список не задовольняє критерії для визначення осіб, чиї кошти буде заморожено», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, суд заслухав справу T-290/14 («Портнов проти Ради ЄС») 21 травня цього року.

Портнов у своєму позові вимагав скасувати рішення Ради ЄС від 5 березня 2014 року, яким проти нього були запроваджені санкції. У березні цього року Євросоюз виключив його із санкційного списку. Зараз Портнов перебуває у Москві.

Справа була направлена до суду 29 квітня 2014 року і стала першою з 17 українських та 11 російських санкційних справ, з яких відбулися слухання.

Суд ЄС також розпочав розгляд позовів колишнього народного депутата Серія Клюєва, екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, колишнього першого віце-прем’єра Сергія Арбузова та колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова і його сина Олексія.

Також до Ради ЄС позиваються сини екс-президента України Олександр Янукович, Віктор Янукович-молодший (загинув), сам колишній президент Віктор Янукович, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, його син, колишній народний депутат Артем Пшонка, екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв, бізнесмен Сергій Курченко.

Дві скарги в суд ЄС подав російський мільярдер Аркадій Ротенберг. Крім того, на розгляді в суді перебувають скарги компаній «Роснефть», «Газпромнефть», «ДенизБанк», «Сбербанк России», «BТБ банк», «Проминвестбанк», «Внешэкономбанк».

Довідка УНІАН. Євросоюз 5 березня 2014 року заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні.

5 березня 2015 року Євросоюз виключив із санкційного списку Портнова, а також екс-радника Януковича Ігоря Калініна, екс-голови Служби безпеки Олександра Якименка та сина екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова Олексія.