Українські нардепи вчинили демарш на форумі у Польщі через проросійських євродепутатів

Подробиці інциденту розповіла віце-спікер Оксана Сироїд, передає телеканал "24".

На панель, в якій вона брала участь, прийшов завідувач кафедри зі зв’язків з громадськістю МДІМО Валерій Соловей. На знак протесту проти виступу представника Росії вона вийшла із зали ще до офіційного завершення дискусії.

Подібний демарш вчинили з інших заходів форуму й нардепи Єгор Соболєв і Тетяна Чорновол.

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Вони бойкотували участь в одній із дискусійних панелей через присутність у ній скандального депутата Європарламенту Януша Корвіна-Мікке, який через проросійські дії є персоною нон грата в Україні.

"Частина наших парламентарів залишила цей захід, оскільки на них були відомі провокатори, зокрема персона нон грата в Україні Корвін-Мікке. Якби я не їхала сьогодні, оскільки це завершення мого візиту, то я також залишила б форум у знак протесту", - запевнила віце-спікер.

Вона пояснила, що через такі провокації у неї виникають питання до організаторів форуму.

"Мені видається безсенсовною зустріч, тому що ми всі знаємо позицію Росії, але яким чином вона може допомогти в цьому діалозі Україна-Європа? Якщо вона не може допомогти в цьому діалозі, то навіщо їх сюди кликати: щоб все перетворювалося на деструктив і балаган?" — обурилась Сироїд.

Нагадаємо, раніше делегація України вчинила дипломатичний демарш у зв'язку з початком головування Росії в Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).