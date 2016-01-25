Кучма про альтернативу Мінську-2: "Невже хтось думає, що за бажанням України з'явиться інший формат"

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів другий президент України, представник Києва в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма.

"Невже хтось думає, що за бажанням України з'явиться інший формат? Припустимо, ми хочемо, щоб там з'явився Обама. А Обама цього хоче? У десяти пріоритетах для США (їх на своїй прес-конференції озвучив Барак Обама. — Ред.) про Україну навіть слова немає. А у Путіна ми запитали — він згоден?", - зазначив він.

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При цьому Кучма розповів, що ця проблема вже обговорювалася, і Путін категорично заявив, що не бачить в цьому форматі Росію.

"Ми не в змозі посадити за стіл всіх, від кого залежить наша доля в тому числі. Не можемо посадити за стіл учасників Будапештського меморандуму", - підсумував представник Києва в контактній групі.

Раніше координатор групи "Інформаційний спротив", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Дмитро Тимчук заявляв, що головна проблема Мінська-2 - це відсутність відповідальності за зрив домовленостей, тому вони й не діють.