В "Інформаційному спротиві" озвучили свій сценарій завершення війни на Донбасі

Про це в інтерв'ю "Апострофу" повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Дмитро Тимчук.

Він наголосив на необхідності складати нові домовленості для завершення війни на Донбасі, де повинна бути чітко прописана відповідальність сторін.

"Тобто складається низка умов, які є неприйнятними як для Росії, так і для України. Наприклад, для України це може бути закриття програми фінансування МВФ, а для Росії — посилення санкцій у вигляді відключення від міжнародної банківської системи", - зазначив Тимчук.

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Після цього, за його словами, необхідно прописувати, скільки часу дається для виконання того чи іншого пункту. Якщо пункт не виконується вчасно, починають діяти санкції.

"Взагалі, якщо уважно перечитати текст Мінських угод, стає ясно, що вони складені повністю в інтересах Росії. Змусити Росію переписати ці угоди так, щоб вони відповідали українським інтересам, буде дуже складно. Але я думаю, що під тиском Заходу Росія би на це пішла. Іншого виходу у неї не буде", - підсумував координатор "Інформаційного спротиву".

Раніше Порошенко заявляв, що в умовах, коли Мінські угоди не виконуються Росією, санкції повинні бути продовжені.