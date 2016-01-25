Мосійчук вперше після госпіталізації з'явився на засідання суду

Народний депутат України від Радикальної партії Ігор Мосійчук сьогодні вперше з'явився на засідання Печерського районного суду Києва після хвороби та госпіталізації до Національного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова, де йому зробили операцію.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв'ю журналістам Мосійчук заявив, що почуває себе дещо краще.

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“Я продовжую перебувати на стаціонарному лікуванні, але у мене є довідка, що я можу відвідувати засідання суду, почуваюсь дещо краще, ніж було до госпіталізації, але ще не так добре, як хотілося б”, - сказав Мосійчук.

Засідання суду ще не розпочалося.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада.

Разом з тим в Генпрокуратурі наполягають на утриманні Мосійчука під вартою.

Водночас ВАСУ 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

У грудні 2015 р. Мосійчука прооперували в інституті імені Шалімова.

28 грудня Печерський райсуд Києва переніс на 25 січня 2016 року засідання щодо обрання запобіжного заходу Мосійчуку у зв'язку з його відсутністю в суді через хворобу.

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Тоді адвокати надали довідку з лікарні про те, що їх підзахисний перебуває в реанімації і проходить реабілітацію після операції.

Також захист Мосійчука виступив із заявою про необхідність передати справу для подальшого розслідування до Національного антикорупційного бюро у зв'язку з тим, що за Мосійчуком зберігається статус народного депутата.