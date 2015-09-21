Заарештований радикал Мосійчук назвав умову припинення голодування

Про це він заявив сьогодні під час допиту в ізоляторі СБУ, повідомила його адвокат Оксана Мельник в ефірі телеканалу «112».

«Допит відбувався в ізоляторі СБУ. Я була присутня. Його допитували в якості підозрюваної особи, але Ігор Мосійчук висунув вимогу як народний депутат, що він хоче особисто побачитись з генеральним прокурором і вже після цього він буде давати будь-які пояснення щодо тієї підозри, яка йому висувається», - поінформувала Мельник.

Вона також зазначила, що стороні захисту ще не вдалось ознайомитись з матеріалами усіх справ по Мосійчуку.

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Мельник також розповіла, що Мосійчук на сьогодні лише п’є воду і планує припинити голодування лише після зустрічі з Шокіним.

«Виглядає він непогано. Голодування він продовжує, про що також повідомив слідчому. Голодування він припинить лише після того, як матиме зустріч з генпрокурором. Наразі він вживає тільки воду. Стан його здоров’я більш-менш нормальний. Якщо стане гірше, то медична частина, яка є в ізоляторі, надаватиме йому медичну допомогу», - сказала вона.

Адвокат також зазначила, що будь-яких відхилень у стані його здоров’я вона не побачила. «Він також сам підтвердив, що почуває себе нормально», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Генпрокуратури, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський районний суд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.

Вислухавши ухвалу суду, Мосійчук тоді заявив, що оголошує голодування.