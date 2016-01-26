В Європарламенті за участю керівництва Верховної Ради пройде український тиждень

Про це у вівторок в Брюсселі під час засідання Комітету Асоціації Україна-ЄС повідомив співголова Комітету, депутат Європарламенту Андрей Пленкович, передає власний кореспондент УНІАН.

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"З 29 лютого по 2 березня в парламенті ми проведемо дуже важливий захід. Це проект під назвою "український тиждень", який буде проведений за підтримки груп Європейського парламенту та підтримки екс-президента Європейського парламенту Пета Кокса", - повідомив він.

За словами Пленковича, до Європейського парламету приїдуть 50 депутатів Верховної Ради, весь керівний склад, лідери політичних груп, всі голови комітетів, включаючи голову делегації в Комітеті Асоціації - Остапа Семерака та голову делегації в міжпарламентській асамблеї EURONEST Бориса Тарасюка.

Політик зазначив, що в рамках цього заходу 1 березня пройде засідання Бюро Комітету Асоціації. "У понеділок, 29 лютого, ми продемонструємо фільм про події на Майдані "Зима у вогні", який висунутий на Оскара", - додав Пленкович.