Екс-президент Європарламенту очолив місію з реформування Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кокс сказав під час спільного брифінгу з головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом.

Гройсман зазначив, що сьогодні на виконання меморандуму, який було підписано президентом Європарламенту Мартіном Шульцем, Кокс очолив технічну місію оцінки потреб в реформі українського парламенту.

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Гройсман наголосив на необхідності відновлення довіри до парламенту, розробки й ухвалення якісних законів.

Своє чергою Кокс зазначив, що місія цього тижня має завдання вивчити побажання і бачення голови парламенту, лідерів фракцій та голів комітетів щодо необхідних, на їхню думку, трансформацій.

“Цього тижня я звернувся з проханням до керівників усіх фракцій — якомога більше посприяти реформі і трансформації парламенту саме в позитивному напрямку”, - сказав Кокс.

За його словами, “наступні кілька тижнів і місяців ми повинні розглядати цю справу як політичну можливість, а не як політичний футбол”.

Кокс підкреслив, що для виконання їхнього завдання потрібен консенсус, а не змагання.

Крім того, Кокс зазначив, що за результатами роботи місії буде представлено звіт, який буде відкрито для громадськості.

Водночас Гройсман висловив переконання, що за час роботи місії буде створено спільний план дій.

“Відповідно до оцінки презентуємого, і все суспільство буде контролювати кожен день, кожен тиждень, як буде трансформуватись український парламент”, - сказав спікер.