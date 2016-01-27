Сьогодні Рада планує розглянути законопроект про амністію (подію завершено)
Сьогодні Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроект про амністію.
Як передає кореспондент УНІАН, також передбачено складання присяги суддею Конституційного Суду України. У зв'язку з цим у засіданні парламенту брали участь президент України Петро Порошенко. Також у залі Ради були присутні члени Кабміну на чолі з Яценюком.
Також народні депутати сьогодні планують ратифікувати низку угод, зокрема Угоду з урядом Німеччини про фінансове співробітництво в рамках Муніципальної програми захисту клімату, яка стосується проекту муніципального водного господарства Чернівців.
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Крім того, очікується розгляд законопроектів про житлово-комунальні послуги і про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.
Народні депутати також розглянуть низку законопроектів, що стосуються здійснення державних закупівель та банкрутства.