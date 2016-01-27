Порошенко призначив двох суддів Конституційного суду

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Зазначається, що Віктор Колісник – завідувач відділу конституційно-правових проблем державного будівництва Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Залучався Радою Європи як експерт з підготовки звіту про відповідність українського законодавства Європейській конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Читайте такожПорошенко назвав пропозицію щодо звільнення усіх суддів популізмом

У свою чергу, Володимир Мойсик є кандидатом юридичних наук. З 1983 по 1990 рр. працював суддею Залізничного районного суду м. Києва, з 1990 по 1995 рр. – суддею Київського міського суду, з 1995 по 2006 рр. – суддею Верховного Суду України. Радник Президента України у 2005 – 2010 рр. Народний депутат України IV, V, VI скликання.