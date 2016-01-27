Представник РФ у контактній групі в Мінську знову наполягає на особливому статусі для Донбасу

Про це у Мінську заявив повноважний представник РФ у контактній групі щодо Донбасу Борис Гризлов, передає РІА Новости.

"Має бути жорстко пов'язане з одночасним ухваленням поправок до статті 1 та 10 закону про особливий статус для додання особливому статусу постійної основи за "формулою Штайнмайєра", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 20 січня після останнього засідання Контактної групи в Мінську Кучма заявив, що без припинення вогню і повернення Україні контролю над державним кордоном на Донбасі не можна говорити про зміни до Конституції країни.

30 грудня 2015 року в Єлисейському палаці за підсумками телефонної розмови лідерів країн "нормандської четвірки" повідомили, що робоча підгрупа з політичних питань Тристоронньої контактної групи до кінця січня 2016 року повинна визначити модальності проведення виборів на Донбасі.