Кучма: Без припинення вогню і повернення контролю над кордоном говорити про зміни до Конституції не можна

Про це на своїй сторінці у Facebook з посиланням на заяву Кучми повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер.

"На жаль, рекомендації Тристоронньої контактної групи – наголошую: рекомендації, оскільки ми не є органом, чиї рішення є обов'язковими для виконання – не виконуються. Без припинення вогню та додержання режиму тиші, без повноцінного відведення важких озброєнь і підтвердження цього відведення СММ ОБСЄ, без відновлення нашого контролю над українсько-російським кордоном неможливо говорити ні про вибори, ні про зміни до Конституції України, не кажучи вже про вирішення гуманітарних, економічних проблем і питань розмінування", - заявив Кучма.

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"Без виконання цих основних умов забезпечення безпеки неможливо пройти відповідні процедури законодавчих змін у Верховній Раді", - наголосив він.

Представник України в Тристоронній контактній групі також заявив, що Україна – це демократична держава.

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"У нас немає кишенькового парламенту, який би приймав рішення за вказівкою зверху", - відзначив Кучма.