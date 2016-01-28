Україна ініціювала обговорення в РБ ООН висловлювань президента Росії щодо Донбасу

Про це повідомляється на сайті представництва України при ООН.

"У ході обговорень представник України Володимир Єльченко заявив про неприпустимість спроб вищого керівництва Росії переписати історію, піддаючи сумніву територіальну цілісність, суверенітет та політичну незалежність України", - йдеться в повідомленні.

Українська делегація наголосила, що висловлювання Путіна порушують низку основоположних міжнародних документів, зокрема Статут ООН та Гельсінкський Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975р.

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Також, Україна привернула увагу членів Ради Безпеки ООН до того, що подібні висловлювання надходять від очільника держави, яка є одним із підписантів Будапештського меморандуму щодо гарантування безпеки України. Однак, Росія порушує свої зобов'язання за Меморандумом, продовжуючи незаконну окупацію АР Крим і м.Севастополь та безпрецедентну військову агресію на Донбасі.

"Українська делегація заявила, що Україна розглядає висловлювання Путіна як неприйнятні і вимагає від російського керівництва припинити ворожу риторику та агресивні дії проти українського народу", - йдеться в повідмленні.

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У зв'язку із цим представник України поновив заклик до всіх сторін Будапештського меморандуму, включно з РФ, невідкладно провести консультації щодо відвертих зазіхань на існуючі кордони України, як це і передбачено статтею 6 Меморандуму.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін заявив, що кордон між РФ й Україною в радянські роки проведено «довільно» й «необґрунтовано», а включення Донбасу до складу України назвав «маячнею».