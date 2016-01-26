Путін заявив, що кордон між РФ і Україною в радянські роки проведено "довільно" і "необґрунтовано"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав напередодні ввечері на засіданні міжрегіонального форуму руху «Общероссийский народный фронт».

«Кордони (СРСР - УНІАН) визначали абсолютно довільно і, загалом, далеко не завжди обґрунтовано. Україні, припустимо, Донбас передали під яким приводом? Підвищення відсотків пролетаріату в Україні для того, аби мати там більшу соціальну підтримку. Маячня якась, розумієте? І це не єдиний приклад, і багато інших», - сказав Путін.

За його словами, потрібно по-іншому поглянути на «ідеї, які сформулював тодішній керівник радянської держави Володимир Ленін».

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«Про що я говорив? Про те, що було закладено міну під будівлю нашої державності. Що я мав на увазі? Ось тепер конкретно. Я мав на увазі дискусію між Сталіним і Леніним з приводу того, як будувати нову державу-Радянський союз», - зазначив Путін.

Він заявив, що Сталін тоді сформулював ідею автономізації майбутнього Радянського союзу.

«Відповідно до цієї ідеї всі решта суб'єктів майбутньої держави мали ввійти в СРСР на основі автономії з широкими повноваженнями. Ленін розкритикував позицію Сталіна і сказав, що це була несвоєчасна, неправильна ідея. І більше того, він просунув ідею входження всіх майбутніх суб'єктів цієї держави, а тоді було чотири суб'єкти – Росія, Україна, Білорусія і, до речі кажучи, південь Росії, Північно-Кавказька федерація, як вона називалася – ви краще за мене знаєте», - сказав Путін.

«Так от він, Ленін, виступив за те, щоб держава, Радянський союз утворилася на основі, як він говорив, я можу помилитися, але ідея зрозуміла, повної рівноправності, з правом виходу з Радянського союзу. І от це і є міна сповільненої дії під будівлю нашої державності. Мало того, що до кордону прив'язали етноси багатонаціональної, по суті, унітарної держави, до якихось територій», - додав він.

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Путін заявив, що культурна автономія – це одне, автономія з широкими державними повноваженнями – це інше, а право виходу з держави – це третє. «В кінцевому підсумку зокрема й це, поряд з неефективною економічною і соціальною політикою, призвело до розпаду держави. Це і є міна сповільненої дії», - вважає Путін.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року під час спілкування з росіянами Путін назвав південно-східну Україну «Новоросією».

«Нагадаю, користуючись термінологією царських часів – це «Новоросія», і цей Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса не входили до складу України в царські часи. Це всі території, які були передані в Україну в 20-ті роки радянським урядом. Навіщо вони це зробили, Бог їх знає», - заявив він.

Фактично після цієї заяви Путіна збройні сили РФ почали активний наступ на Донбасі, відправку бойовиків і зброї в Луганську і Донецьку області. В результаті боїв загинули близько 10 тис. людей, на сході України було створено підконтрольні Кремлю терористичні утворення «ДНР» і «ЛНР».