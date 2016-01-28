ЗМІ розповіли про ультиматум Україні на переговорах контактної групи в Мінську

Вони принесли його за півгодини до закінчення засідання, передає "112 Україна".

"Несподівано представники Росії і ОРДО і ОРЛО окупованих територій висунули свій документ, фактично ультиматум для української сторони. Два дні відбувалося засідання підгрупи з політичних питань. На ньому обговорювали питання про статус окупованих районів, проведення виборів і тільки за півгодини до закінчення цього засідання представники ОРДО, ОРЛО і Росії принесли текст якогось документа, свої побажання щодо Конституції. Змін Конституції України і статусу окупованих територій", - розповів кореспондент видання.

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Він наголосив, що викладені в документі вимоги були ультиматумом для української сторони.

"Навіть посередник на цих переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік заявив, що він отримав цей документ лише за півгодини до закінчення засідання самої групи о 19:00 і тому жодним чином охарактеризувати цей документ він не зміг", - зазначає ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, вчора представник Російської Федерації в Тристоронньої контактної групи Борис Гризлов заявив, що внесення змін до Конституції України має передбачати надання "особливого статусу" Донбасу на постійній основі за "формулою Штайнмайєра".