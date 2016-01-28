Азаров та його син виграли в Суді ЄС справу щодо санкцій

Генеральний суд Європейського Союзу скасував перше рішення Ради ЄС застосувати санкції по відношенню до колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія.

Відповідне рішення було виголошено у четвер в Люксембурзі, передає з місця власний кореспондент УНІАН.

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Суд взяв до уваги, що лист, наданий Генеральною прокуратурою в якості підстави для ухвалення рішення застосувати санкції, не надав жодних деталей щодо висунутих звинувачень. "До особи не можна ставитися, як до відповідальної за зловживання державними коштами на підставі того, що вона є об'єктом попереднього розслідування у третій країні без того, щоб Раді було відомо про питання, з приводу якого висунуті можливі звинуваченя щодо особи у цьому розслідуванні", - пояснює Суд.

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Суд вирішив, що замороження активів не відповідає критеріям, а тому скасував санкції за період з 6 березня 2014 року по 5 березня 2015 року.

Разом з тим, в силі залишається друге рішення Ради ЄС, яким санкції було продовжено що на один рік. Тому, на відміну від свого сина Олексія, який не був включений у другий список, Микола Азаров залишаєтьс під санкціями.