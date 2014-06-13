Лобісти Азарова в ЄС домагаються скасування санкцій

Саме таку позицію займає німецька юридична компанія "Альберт і Гайгер" (Alber & Geiger), яка лобіює це питання в ЄС, повідомив в інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі представник компанії Андреас Гайгер.

Ця фірма лобіює виключення Азарова і його сина Олексія з «чорного списку» ЄС, але не займається оскарженням цього рішення в суді ЄС.

"Вони не повинні бути в "чорному списку", оскільки відповідно до статті 215 договору, санкції покликані змусити уряд змінити поведінку. ЄС перевищив би свої повноваження, якщо б ввів санкції в якості політичного покарання чи для того, щоб допомогти повернути розкрадені кошти", - пояснив він таку позицію.

Гайгер вважає, що Брюссель включив у список "не тих людей". "У них немає ніяких правових підстав, тому вони повинні виключити їх зі списку", - стверджує юрист.

Читайте такожЯнукович, Азаров і Курченко через суд намагаються анулювати санкції ЄС - ЗМІКрім того, він відзначає, що і досі залишається незрозумілим, хто найняв снайперів для розстрілу майданівців. "Це могла бути опозиція, могла бути Росія. Але не можна, ґрунтуючись на вгадуванні, застосовувати до когось санкції, стверджуючи, що він несе відповідальність за розстріл Майдану", - сказав Гайгер.

Відповідаючи на запитання про перспективи справи в Європейському суді, юрист зазначив, що його компанія цим не займається. "Наскільки я розумію, вони зробили спільний, з іншими 10 особами, суд. Ми забезпечуємо тільки політичне лобіювання, і я не можу коментувати подальший судовий розгляд", - пояснив співрозмовник агентства.

Гайгер також повідомив, що інших українських клієнтів на даний момент у компанії немає.

Як повідомлялося, Азаров добивається виключення зі списку санкцій ЄС, введених проти підозрюваних в незаконному привласненні державних коштів і винних у придушенні масових акцій протесту в Україні.

Читайте такожКанада слідом за ЄС заморозила активи колишніх українських чиновниківТакож колишній президент України Віктор Янукович, його сини і шість інших колишніх чиновників, які фігурують у списку санкцій Євросоюзу, подали позови на рішення ЄС про заморожування їх активів.

За інформацією EUObserver, до суду також звернулися колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, його син Олексій, колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв і його брат, бізнесмен Сергій Клюєв, бізнесмен Сергій Курченко і колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов.

Позови були подані в період з 29 квітня по 15 травня.

ЄС 5 березня заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних в незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні.