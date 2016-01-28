У ГПУ відповідальним за порятунок ситуації з відміною санкцій проти Азарова і К° призначили Каська

Генеральна прокуратура України має намір найближчим часом відрядити до ЄС заступника генпрокурора Віталія Каська з метою надання додаткових пояснень щодо необхідності продовження санкцій стосовно колишніх українських високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

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“Прийнято рішення відрядити заступника генпрокурора Каська для підтримки нашої позиції щодо необхідності продовжити санкції”, - сказав Горбатюк, зазначивши, що також Касько надасть відповідні компетентні додаткові пояснення і докази посадовцям в ЄС щодо необхідності продовження застосування санкцій.

Відповідаючи на запитання, коли можна очікувати від'їзд Каська, Горбатюк сказав, що “точна дата буде визначатися з європейською стороною, коли вони можуть прийняти, але це буде в найближчий час, протягом січня-лютого”.

Також Горбатюк повідомив, що Генпрокуратурою до відповідних європейських інституцій було надіслано понад 70 листів з інформацією, яка стосується питань розслідування кримінальних проваджень, відкритих щодо екс-високопосадовців з метою необхідності продовження проти них санкцій.

За словами Горбатюка, Генпрокуратурою було отримано офіційний лист від європейської сторони, в якому “відсутні зауваження стосовно документів, які надавала Генпрокуратура щодо повноти їх і якості”.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний суд Європейського Союзу скасував одне з рішень Ради ЄС про застосування санкцій проти екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова та його сина Олексія, а також Сергія Арбузова, Сергія Клюєва та Едуарда Ставицького. Відповідні рішення були оголошено сьогодні, 28 січня, в Люксембурзі.

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Суд взяв до уваги, що в листі, переданому Генеральною прокуратурою України як підстава для ухвалення рішення про санкції, відсутні деталі щодо висунутих звинувачень. Суд вирішив, що замороження активів не відповідає критеріям, тому скасував санкції за період з 6 березня 2014 року по 5 березня 2015 року.

Разом з тим, в силі залишається друге рішення Ради ЄС, яким санкції було продовжено ще на один рік. При цьому син Азарова, який не був включений у другий список, звільнений від дії санкцій.